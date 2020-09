Max Giusti “Boss in incognito” segna ritorno in Rai, frecciatina su ‘Affari tuoi’: «Legittimo eh…» (Di martedì 8 settembre 2020) Questa sera su Rai 2, torna “Boss in Incognito”, il docu-reality, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy, condotto da Max Giusti, dedicato agli imprenditori che hanno deciso di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, assieme ai loro dipendenti. Questa sesta edizione, per la prima volta, vedrà anche il presentatore agire in incognito e, con un nome di fantasia e nuove sembianze, grazie ad un travestimento. «È uno spaccato del mondo del lavoro, andare in onda subito fa sì che questo programma può mostrare quello che succede nelle aziende italiane, nella vita dei lavoratori», ha detto il volto noto. Su ‘Leggo’ l’intervista all’amatissimo Max Giusti, che fa il suo rientro in Rai, dopo l’avventura a ‘Pechino ... Leggi su urbanpost

lorenzog31 : RT @bubinoblog: MAX GIUSTI A BUBINOBLOG: NEL BOSS IN INCOGNITO HO VISSUTO DELLE EMOZIONI CHE NON HO MAI PROVATO - gianlu_79 : RT @bubinoblog: MAX GIUSTI A BUBINOBLOG: NEL BOSS IN INCOGNITO HO VISSUTO DELLE EMOZIONI CHE NON HO MAI PROVATO - RaiDue : ?????? Boss sotto copertura in azione! ???? Nuova stagione di #BossInIncognito ??????? con @Max_Giusti ?? Da stasera, ore… - bubinoblog : MAX GIUSTI A BUBINOBLOG: NEL BOSS IN INCOGNITO HO VISSUTO DELLE EMOZIONI CHE NON HO MAI PROVATO - Profilo3Marco : RT @RadiocorriereTv: «Ho visto una grande unione tra imprenditori e lavoratori, del resto, solo chi è coeso può superare questo momento cos… -