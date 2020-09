Mattino: sondaggio dell’Everton per Lozano, ma Gattuso alza il muro (Di martedì 8 settembre 2020) Secondo quanto scrive il Mattino, ci sarebbe stato un sondaggio dell’Everton per Hirving Lozano. Ma alla richiesta di informazioni, Gattuso avrebbe posto un veto alla cessione. Il messicano sta crescendo e l’allenatore, almeno per il momento, non se ne vuole privare. “L’Everton ha chiesto notizie di Lozano ma Gattuso ha alzato un muro: il messicano sta facendo passi da gigante e non vuole darlo via. Ma è chiaro che su tutto e tutti ci sono i conti della società. Il saldo delle prossime operazioni di mercato, da qui al 5 ottobre, deve segnare almeno un + 70 milioni. E in più va ridimensionato il monte ingaggi”. L'articolo Mattino: sondaggio dell’Everton per ... Leggi su ilnapolista

L’unico motivo di interesse diventa così la partita tra la lista Zaia e quella ufficiale, o meglio il divario tra le due VENEZIA. Astenersi scommesse. Mai come oggi (ma non da oggi…) qualsiasi allibra ...

Matteo Renzi a 24Mattino su Radio 24

“Ho chiesto al presidente del Consiglio Conte di venire in Parlamento, dopo le regionali. Avrebbe un grande senso se ci fosse una sessione parlamentare trasparente e aperta nella quale i cittadini pos ...

