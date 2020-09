Maria Kolesnikova non si trova ma per la Russia «in Bielorussia non ci sono prigionieri politici» (Di martedì 8 settembre 2020) Su dove sia o come stia Maria Kolesnikova ancora non si sa nulla. Le ultime news su Maria Kolesnikova rapimento sembrano essere in contrasto con la prima versione dei fatti ma una certezza c’è: per la Russia in BieloRussia non ci sono prigionieri politici. Il Cremlino non riconosce che il governo di Lukashenko faccia prigionieri per mantenere al potere il dittatore. Le parole del portavoce di Putin chiariscono ulteriormente che l’interesse della Russia è quello di difendere il governo di Lukashenko a tutti i costi. LEGGI ANCHE >>> BieloRussia, membro dell’opposizione Maria Kolesnikova ... Leggi su giornalettismo

