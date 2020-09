Maria De Fillippi e Barbara D'Urso corteggiano Can Yaman di Daydreamer. Barbara in vantaggio... (Di martedì 8 settembre 2020) Maria De Fillippi e Barbara D'Urso si contendono l'attore di Daydreamer. Chi riuscirà a conquistare Can Yaman e ad assicurarsi un'ospitata? Per ora Barbara ha strappato un invito a cena... Leggi su comingsoon

Uomini e Donne è tornato a rallegrare i nostri pomeriggi con tantissime novità: uno studio più grande che ospita sia i partecipanti del Trono Classico, sia quelli del Trono Over e la protagonista asso ...

Pamela Barretta e Tina Cipollari, lite a Uomini e Donne/ “Difendi Enzo Capo perchè..”

Pamela Barretta e Tina Cipollari, lite furiosa a Uomini e Donne: “Difendi Enzo Capo perchè siete amici”. La bionda opinionista… Pamela Barretta e Tina Cipollari, lite a Uomini e Donne - Screenshot da ...

