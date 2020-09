Marco Melandri pensa al ritiro. Di nuovo (Di martedì 8 settembre 2020) Marco Melandri pensa di nuovo al ritiro? Sembrerebbe di si, almeno a giudicare dalle indiscrezioni che giungono fin qui. Secondo quanto riportato da Corsedimoto, il ravennate si è preso qualche giorno di tempo per decidere se proseguire o meno nel mondiale SBK. L’ex campione del mondo 250 è deluso dai risultati fin qui ottenuti. L’ex pilota di Honda e Ducati MotoGP ha un accordo con Barni Racing per guidare la Panigale V4R semiufficiale fino a fine 2020. Marco Melandri, i motivi per pensare al ritiro “Macio” aveva già deciso di appendere il casco al chiodo a luglio 2019, quando aveva annunciato lo stop alle corse. Aveva accettato l’offerta di DAZN per commentare la MotoGP, e ... Leggi su sport.periodicodaily

sowmyasofia : Marco Melandri pensa al ritiro. Di nuovo - DAZN_IT : A Misano i piloti italiani tornano bambini ?? Marco Melandri e Manuel Poggiali ci presentano il Gran Premio di San M… - igorducati : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Marco #Melandri archivia un altro week end da dimenticare e sta pensando al ritiro definitivo. 'Non riesco a g… - corsedimoto : SUPERBIKE - Marco #Melandri archivia un altro week end da dimenticare e sta pensando al ritiro definitivo. 'Non rie… - corsedimoto : RIVELAZIONI - Adesso in #MotoGP vincono anche i piloti 'satellite' ma prima era ben più difficile. Marco #Melandri… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Melandri Superbike, Marco Melandri si ferma di nuovo? "Decido nei prossimi giorni" Corse di Moto Gp Teruel: a Rea gara 2

E' Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) a festeggiare al MotorLand Aragon al termine di Gara 2 del Round Pirelli di Teruel del Mondiale Motul Fim di Superbike. Scott Redding (Aruba.it Racing-Ducati) lo ...

SBK, Melandri pensa al ritiro: «Deciderò molto presto»

Marco Melandri archivia l’ennesimo weekend fallimentare. La possibilità di un precoce ritiro definitivo da Ducati e SBK non è da escludere La scommessa Marco Melandri in Superbike non ha funzionato. D ...

E' Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) a festeggiare al MotorLand Aragon al termine di Gara 2 del Round Pirelli di Teruel del Mondiale Motul Fim di Superbike. Scott Redding (Aruba.it Racing-Ducati) lo ...Marco Melandri archivia l’ennesimo weekend fallimentare. La possibilità di un precoce ritiro definitivo da Ducati e SBK non è da escludere La scommessa Marco Melandri in Superbike non ha funzionato. D ...