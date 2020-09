Mara Venier “ti manda a fa***lo”: la dichiarazione per il nuovo inizio (Di martedì 8 settembre 2020) Manca ormai pochissimo al gran ritorno in tv di Mara Venier e di Domenica In: su Instagram, la conduttrice riposta un messaggio davvero speciale Mara Venier (Fonte foto: Getty Images)Il gran ritorno, attesissimo dai telespettatori, di Domenica In, è sempre più vicino: la fantastica ed amata conduttrice Mara Venier si prepara, ripostando un messaggio su Instagram davvero speciale ad opera di Simona Ruffino. Di recente, la splendida ‘Zia‘ d’Italia ha aperto il cuore parlando del lutto da lei subito che l’ha “sopraffatta del dolore”; un’intervista in cui, ancora una volta, emerge la sua umanità e sua sua dolcezza d’anima. Elementi e pregi che anche la Ruffino le riconosce nella lunga dedica con parole ... Leggi su chenews

Mr_Gigio81 : @schiva_questa @Aelois_ Mara Venier di solito commenta molto garbatamente con un ma vaffanculo va - CarmenCostanza1 : @bubinoblog Ieri con l aiuto di Mara Venier.. oggi? - CarmenCostanza1 : @GiusCandela Matano: prima puntata con Mara Venier, pochino x avere la nostra Mara nazionale.. domani sapremo com è andata oggi senza Mara. - davidguarnieri1 : @angel69999 @albmatano @LCuccarini E c'era Mara Venier. -