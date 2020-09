Mangialardi attacca: “Nelle Marche spartizione Lega-Fdi, Acquaroli muto” (Di martedì 8 settembre 2020) ANCONA – Si scaldano i toni della campagna elettorale nelle Marche. Dopo il botta e risposta a distanza, dei giorni scorsi, tra la leader di Fdi Giorgia Meloni e il commissario regionale del Carroccio Riccardo Marchetti sugli assessorati da assegnare in caso di vittoria del centrodestra, arriva l’affondo del candidato presidente del centrosinistra, Maurizio Mangialardi. “Lega e Fratelli d’Italia vogliono solo colonizzare e spartirsi le Marche mentre Acquaroli rimane muto- attacca Mangialardi-. Le destre sovraniste e populiste utilizzano le Marche per i loro giochi di potere e intendono spartirsi la Regione in caso di vittoria. Di fronte a questo scenario l’ipotesi di una colonizzazione della istituzioni regionali da parte di figure provenienti da fuori le Marche, come peraltro è già avvenuto in Umbria con l’assessorato alla Sanità assegnato al veneto Luca Coletto, è una concreta quanto nefasta prospettiva”. Leggi su dire

lanuovariviera : Regionali, Mangialardi attacca Acquaroli: 'Lui pensa solo alla privatizzazione della sanità, con il Mes vogliamo po… - Silvetti_2020 : ?????? #Regionali: Mangialardi confuso e scomposto. Il distacco aumenta anche nei contenuti. #ANCONA - ?? Mangialardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mangialardi attacca Mangialardi attacca: "Nelle Marche spartizione Lega-Fdi, Acquaroli muto" - DIRE.it Dire Mangialardi a Macerata “picchia” a destra:

Nelle Marche non verranno i leader nazionali del centrosinistra perché i protagonisti siete voi, i leader li abbiano già qui. Dobbiamo essere consapevoli del nostro progetto, nelle Marche i ministri n ...

Fontespina, il Cea torna all'attacco: "Cognigni e Carassai ci snobbano, la gente è stanca di questa politica"

candidato alle regionali a sostegno di Mangialardi nella lista civica “Le nostre Marche” – il Comune è proprietario di quella strada, ma non se ne è ancora fatto carico a 10 anni dalla sentenza. Non c ...

Nelle Marche non verranno i leader nazionali del centrosinistra perché i protagonisti siete voi, i leader li abbiano già qui. Dobbiamo essere consapevoli del nostro progetto, nelle Marche i ministri n ...candidato alle regionali a sostegno di Mangialardi nella lista civica “Le nostre Marche” – il Comune è proprietario di quella strada, ma non se ne è ancora fatto carico a 10 anni dalla sentenza. Non c ...