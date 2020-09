Mangia patatine per 4 ore in aereo: il motivo è ridicolo, ecco come ha fatto (Di martedì 8 settembre 2020) A quanto pare indossare la mascherina dev’essere davvero un gran supplizio per quest’uomo, che pur di rimanere senza durante il volo in aereo, Mangia patatine per 4 ore. Un modo non troppo ingegnoso di evadere le regole… Un volo per Tenerife e nessuna voglia di indossare la mascherina in aereo. Il passeggero in questione non deve andare molto d’accordo con le regole e non si fa problemi ad infrangerle con un escamotage non troppo originale. È un dato di fatto, in effetti, che molte persone durante l’estate abbiano dato di prova di ‘originalità’ per non rispettare le norme di distanziamento e per non indossare la mascherina. Quest’uomo Mangia patatine per 4 ore in aereo durante un volo ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Mangia patatine Mangia solo patatine e cracker per tutta la vita: ecco come sta Puglia 24 NEWS A 19 anni mangia solo pizza margherita: il suo corpo è diventato…

Un uomo durante un volo per Tenerife ha deciso di mangiare molto lentamente un tubetto di Pringles in modo da non dover indossare la mascherina. Della sua “bravata” si è poi vantato sui social scatena ...

Un uomo durante un volo per Tenerife ha deciso di mangiare molto lentamente un tubetto di Pringles in modo da non dover indossare la mascherina. Della sua "bravata" si è poi vantato sui social scatena ...