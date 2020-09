Mandare foto pornografiche a un minore è una violenza sessuale (Di martedì 8 settembre 2020) Lo ha stabilito la Cassazione. La difesa sosteneva che, in assenza di contatto fisico, non sussistesse questo reato. Leggi su media.tio.ch

