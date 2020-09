Maltratta la moglie per 14 anni, carabinieri arrestano marito violento nel Casertano (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri a Marcianise (Caserta), per il reato di Maltrattamenti in famiglia commesso ai danni della moglie. I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una lite in famiglia; quando sono arrivati a casa del 36enne, la donna si era nascosta in bagno per sfuggire all’aggressione del coniuge, ed è subito corsa dai carabinieri per proteggersi, mostrando le contusioni e le escoriazioni provocatele sul volto e sulle braccia dalle botte del marito. Ai militari, la donna ha raccontato di essere vittima da 14 anni dei Maltrattamenti e delle umiliazioni del coniuge; è così scattato ... Leggi su anteprima24

quibresciait : Offlaga, marito ubriaco maltratta la moglie. Lei lo fa arrestare - Un 36enne marocchino è finito in manette e dovrà… - EcoLunigiana : #Massa - La donna, stanca di continuare a subire atti di violenza gratuita (in molti casi per futili motivi) non so… - LetiziaFirenze : ToscanaNewsLive: Maltratta moglie e figli, 60enne arrestato dalla S... - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Storie di disperazione. Cade dal sesto piano la moglie di un malato di alzheimer a Cinecittà. Un venticinquenne maltratta l… - FarodiRoma : Storie di disperazione. Cade dal sesto piano la moglie di un malato di alzheimer a Cinecittà. Un venticinquenne mal… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltratta moglie Maltratta moglie e figli: prima viene arrestato e poi ricomincia. Adesso è in carcere La Voce Apuana Offlaga, marito ubriaco maltratta la moglie. Lei lo fa arrestare

(red.) Una nuova pesante situazione di violenza domestica tra le mura di casa ha portato i carabinieri bresciani della stazione di Manerbio a raggiungere Offlaga, nella bassa. Nei giorni precedenti a ...

woody allen, mia farrow e i figli

Questo è uno di quegli scandali il cui esito andrebbe giudicato col senno di poi. Però, nel caso di Woody Allen che a 57 anni s' innamora della figlia adottiva della storica compagna Mia Farrow, pare ...

(red.) Una nuova pesante situazione di violenza domestica tra le mura di casa ha portato i carabinieri bresciani della stazione di Manerbio a raggiungere Offlaga, nella bassa. Nei giorni precedenti a ...Questo è uno di quegli scandali il cui esito andrebbe giudicato col senno di poi. Però, nel caso di Woody Allen che a 57 anni s' innamora della figlia adottiva della storica compagna Mia Farrow, pare ...