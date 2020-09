Maledizione Zaniolo: si è rotto il crociato. Fuori altri sei mesi (Di martedì 8 settembre 2020) La paura è diventata realtà. Nicolò Zaniolo si è rotto il crociato anteriore del ginocchio sinistro nella sfida contro l'Olanda. La visita effettuata dal professor Mariani a Villa Stuart ha evidenziato la lesione che molti avevano temuto nella notte di Amsterdam. Per lo sfortunato centrocampista della Roma si profila un nuovo intervento chirurgico e altri sei mesi di stop. Zaniolo ha subito a gennaio la medesima operazione per la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio destro. Leggi su iltempo

Italpress : Maledizione Zaniolo, si rompe il crociato dell’altro ginocchio - Aquila6811 : RT @giornalettismo: #Zaniolo si è rotto il #crociato. Di nuovo. Sembra una maledizione quella del calciatore della #Roma con la nazionale… - AndrewMari1988 : Confermate le indiscrezioni e le sensazioni di ieri sera. Nuova rottura del legamento crociato del ginocchio sinist… - giornalettismo : #Zaniolo si è rotto il #crociato. Di nuovo. Sembra una maledizione quella del calciatore della #Roma con la nazio… - dreaminhogvarts : Ennesimo talento assurdo stroncato dal maledetto crociato e due in un anno è davvero una maledizione. Daje Nicolò,… -

Ultime Notizie dalla rete : Maledizione Zaniolo

Il verdetto che nessuno voleva leggere, è purtroppo arrivato. Per Nicolò Zaniolo legamento crociato del ginocchio sinistro rotto, domani ci sarà l'operazione a Villa Stuart. Lo riferfisce Tuttomercato ...Non c’è pace per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma e della Nazionale italiana ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Uscito anzitempo dalla sfida d ...