Mairead McGuinness sarà la nuova commissaria europea per l’Irlanda, dopo le dimissioni di Phil Hogan (Di martedì 8 settembre 2020) Martedì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha proposto la nomina di Mairead McGuinness come nuova commissaria europea per l’Irlanda, con competenze per la Stabilità finanziaria e i servizi finanziari. L’attuale vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis assumerà Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Mairead McGuinness L'Irlanda propone Mairead McGuinness e Andrew McDowell per sostituire Hogan in Commissione EuNews Ue: von der Leyen, Dombrovskis commissario Commercio, McGuinnes a Servizi finanziari

Bruxelles, 08 set 10:42 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis sarà il nuovo commissario per il Commercio dell'Unione europea e l'eurodeputata Mair ...

Ue: l'Irlanda perde il Commercio, Dombrovskis nominato commissario (RCO)

McGuinness ai Servizi finanziari e mercato dei capitali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 set - Valdis Dombrovskis e' stato nominato commissario europeo al Commercio dalla presidente della C ...

