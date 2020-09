Mai più un uomo solo al comando. Di Maio punta sul direttorio M5S. Il ministro invoca una leadership forte e collegiale. E tira il freno all’asse sovranista Casaleggio-Di Battista (Di martedì 8 settembre 2020) Luigi Di Maio è stato chiaro in una intervista a Rtl: “Non sto pensando di tornare capo politico, ma serve una leadership forte”. Diciamo subito che potremmo essere dubbiosi su questa dichiarazione, ma ne dobbiamo dare atto e regolarci di conseguenza non rinunciando però a qualche considerazione. In effetti il ministro non ha solo scandito una frase ad effetto, ma ha poi seguito un ragionamento: “Quando mi sono dimesso a gennaio ho detto che speravo che le responsabilità potessero ricadere di più sulle spalle di più soggetti. Perché se la leadership è unica, poi gli altri si deresponsabilizzano”. I NODI. Queste affermazioni sono chiare e vanno verso la direzione collegiale del ... Leggi su lanotiziagiornale

