Lutto nel mondo del calcio, morto Pasquale Casillo, presidente del Foggia dei Miracoli (Di martedì 8 settembre 2020) È morto Pasquale Casillo, presidente del Foggia dei Miracoli allenato da Zeman e arrivato ad un passo dalla clamorosa qualificazione in Coppa UEFA. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Pasquale Casillo, morto a 71 anni, a pochi giorni dal suo settantaduesimo compleanno. Fu storico presidente del Foggia. morto Pasquale Casillo Casillo, gravemente malato, è morto all’ospedale di Lucera, dove era ricoverato. Il prossimo mese di ottobre avrebbe compiuto 72 anni. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel mondo del ... Leggi su newsmondo

