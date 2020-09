Lutto nel mondo del calcio: è morto Pasquale Casillo, storico presidente del Foggia di Zeman (Di martedì 8 settembre 2020) Nella notte è morto Pasquale Casillo, lo storico presidente alla guida del Foggia di Zdeněk Zeman a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Lutto nel mondo del calcio che piange la scomparsa di Pasquale Casillo, storico presidente del Foggia di Zdeněk Zeman deceduto la scorsa notte. L’imprenditore di 71 anni è morto all’ospedale di … L'articolo Lutto nel mondo del calcio: è morto Pasquale Casillo, storico presidente ... Leggi su yeslife

È morto nella notte Pasquale Casillo, presidente del Foggia dei miracoli di Zdenek Zeman degli anni '90. L'imprenditore di San Giuseppe Vesuviano, da tempo malato di tumore, aveva 71 anni, ed è decedu ...