Lutto nel calcio, scompare Pasquale Casillo: portò il Foggia in Serie A (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl calcio italiano piange la scomparsa di Pasquale Casillo, imprenditore e presidente, tra i vari club, del “Foggia dei miracoli”. Nato a San Giuseppe Vesuviano, Casillo viene ricordato infatti soprattutto per i risultati conseguiti a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 con il Foggia guidato da Zdenek Zeman, che dalla provincia arrivò fino in Serie A. Nel corso degli anni è stato presidente anche di altre società quali Salernitana, Bologna ed Avellino. Nel 2010 è tornato alla presidenza del Foggia, dove ha tentato di ricostruire un ciclo vincente, salvo poi lasciare due anni dopo. Casillo è scomparso oggi a Lucera, all’età di 71 anni, dopo ... Leggi su anteprima24

Casillo era imprenditore nel settore cerealicolo. Era da tutti ricordato come il "re del grano", essendo uno dei maggiori produttori del cereale nel Mezzogiorno.

