Luigi de Magistris pensa al dopo Napoli: “Una mia lista per la politica nazionale” (Di martedì 8 settembre 2020) Il sindaco partenopeo Luigi de Magistris rivela la sua idea di costituire una lista da presentare alle prossime politiche. dopo l’esperienza da sindaco di Napoli, la politica nazionale. Torna a ripeterlo Luigi de Magistris che ha abbozzato il suo futuro dal prossimo giugno, quando scadrà il suo secondo mandato da primo cittadino partenopeo. Parlando a … Leggi su 2anews

ilfoglio_it : Dopo la 'rivoluzione' fallita de Magistris a #Napoli sogna la grandissima coalizione demopopulista. Diceva 'scassia… - gdstwits : Luigi De Magistris (sindaco Napoli) a 24Mattino su Radio 24: “Stadi, apriamo ad un terzo degli spettatori, senza ti… - GianniLepre : Oggi dalle ore 15,00 sul canale You Tube Lepre Group Web Tv sarà pubblicata un’intervista al sindaco di Napoli Luig… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Mi dissero: 'ma che fai, indaghi pure a sinistra?' Sta per scoppiare 'Toghe Pulite?' Stato-Mafia, Luigi de Magistris:… - AnnaP1953 : RT @laperlaneranera: Mi dissero: 'ma che fai, indaghi pure a sinistra?' Sta per scoppiare 'Toghe Pulite?' Stato-Mafia, Luigi de Magistris:… -