Lotito contro le mani straniere sulla Serie A. Decisivo il voto di De Laurentiis (Di martedì 8 settembre 2020) Prima Comunicazione fa il punto sull’assemblea di Lega Serie A che voterà per l’eventuale ingresso di capitali stranieri nella gestione dei diritti tv e nella governance. Per passare, servono 14 voti. Da un lato il fronte di Milan Juventus Roma Fiorentina Torino che ha appoggiato in pieno il progetto del presidente di Lega Dal Pino. E le offerte principali sono due: la cordata formata da CVC, Advent e Fsi e quella costituita da Bain Capital e NB Renaissance. CVC ha messo in campo una proposta da 1,625 miliardi di euro, già “richiamati” e pronti a essere versati nelle casse dei club. Bain risponde con 1.35 miliardi più una componente variabile al raggiungimento di determinati obiettivi (con un minimo garantito che salirebbe a 1.5 miliardi dopo la vendita effettiva dei diritti anche se la somma sarà ... Leggi su ilnapolista

Cala il gelo, non sarà facile scioglierlo. Servirà diplomazia e buon senso. Acerbi dalla Nazionale ha lanciato una bomba su Formello, ha fatto esplodere ufficialmente il suo caso. Prima Lotito è andat ...

Sarà una sfida all’ultimo voto a dire se la Lega Serie A volterà pagina ed entrerà in una nuova era. Domani l’assemblea dei 20 club della massima divisione dovrà pronunciarsi sull’offerta dei fondi in ...

