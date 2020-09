Lorella Cuccarini: la famiglia si allarga, ma le critiche social si sprecano (Di martedì 8 settembre 2020) Lorella Cuccarini, sul suo profilo Instagram, ha caricato una foto in cui mostra il nuovo arrivato in famiglia, ma come sempre le critiche non sono mancate. Lorella Cuccarini (fonte Instagram @lCuccarini)Non c’è che dire Lorella Cuccarini negli ultimi tempi è stata al centro di diverse polemiche. Il tutto è iniziato poco prima dell’inizio dell’estate, quando con poca convinzione ha salutato La vita in Diretta. Dalle dichiarazioni che ne sono seguite pare che tra lei e il sio collega Matano non corresse buon sangue e che questo abbia spinto affinché la donna fosse tagliata dal programma. Ovviamente, Matano dal canto suo ha negato tutto: sta di fatto però che ... Leggi su chenews

JamesZaky : Che fine ingrata la Porella. - StraNotizie : Lorella Cuccarini fa arrabbiare (ancora) la comunità LGBT - vavotti : RT @PrimaldaZ: @doluccia16 Io credo che la gente del mondo dello spettacolo sia ostacolata se non mostra essere di sinistra. Guarda Lorella… - blogtivvu : ?Lorella Cuccarini lascia l'agenzia di Lucio Presta? L’indiscrezione di Dagospia. ? ? Ti raccontiamo tutto nelle no… - alfreaudi : RT @PMurroccu: @Signorasinasce Hai dimenticato Gigino o'nfamone, di gran lunga il più amato dagli italiani, ha superato anche la Lorella Cu… -