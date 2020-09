Lorella Cuccarini | il lieto annuncio | ‘La famiglia si allarga’ | FOTO (Di martedì 8 settembre 2020) Scatto Lorella Cuccarini famiglia. La presentatrice televisiva mostra una FOTOgrafia che scatena i suoi followers. Qualcuno anche nel male purtroppo. Visualizza questo post su Instagram Da un paio di settimane, la famiglia Capitta si è allargata: lei è Miura, un cucciolo di Maine Coon che ha già conquistato tutti🤗 Un post condiviso da … L'articolo Lorella Cuccarini il lieto annuncio ‘La famiglia si allarga’ FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Amore4Zampe : La polemica innescata da una foto postata dalla conduttrice -----> - fabiofabbretti : Lorella Cuccarini lascia l’agenzia di Lucio Presta: «La decisione non è collegata alla questione Vita in Diretta»… - matteomancini83 : RT @bubinoblog: LORELLA CUCCARINI: HO BISOGNO DI VOLTARE PAGINA E CERCARE NUOVI STIMOLI - lorenzog31 : RT @bubinoblog: LORELLA CUCCARINI: HO BISOGNO DI VOLTARE PAGINA E CERCARE NUOVI STIMOLI - LeoBanchi : RT @Linus2k: #lavitaindiretta senza la #Cuccarini batte da subito la D’Urso. Breve storia triste... per Lorella. -