Lords of the Fallen 2 sarà sviluppato da Hexworks, il nuovo studio aperto da CI Games (Di martedì 8 settembre 2020) CI Games è orgogliosa di annunciare l'apertura di Hexworks, un nuovissimo studio di sviluppo che avrà sede a Barcellona e Bucarest. Il team di Barcellona ha iniziato l'attività all'inizio di marzo, seguito dal team di Bucarest poche settimane dopo. Collettivamente, il team di veterani sta lavorando duramente al titolo di debutto: Lords of the Fallen 2. L'action-RPG fantasy è destinato alle console di nuova generazione e PC."È passato molto tempo da quando abbiamo iniziato a parlare di Lords of the Fallen 2 e a provare idee diverse. Sono molto entusiasta di poter annunciare il nuovo studio che è già stato al lavoro nell'ultima metà dell'anno e ha compiuto progressi significativi", ... Leggi su eurogamer

Nuovo cambio di sviluppatore per Lords of the Fallen 2, mentre CI Games conferma l'uscita del gioco su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X ma senza fornire date. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 08/09/2020 ...

I parlamentari italiani sono troppi? No! Lo dice uno studio riservato del Senato

Uno degli argomenti più abusati e, insieme, più demagogici usati dal fronte del Sì al taglio del referendum sul numero dei parlamentari è che i deputati e senatori italiani sono ‘troppi’ rispetto al n ...

