Lombardia, bagarre su Fontana: la mozione di sfiducia non passa. “Siete arrivati alla fine” (Di martedì 8 settembre 2020) Polemiche aperte dopo lo scontro nel Consiglio Regionale lombardo, dove la maggioranza di centrodestra ha votato compatta contro la mozione di sfiducia presentata dal PD nei confronti del Presidente Attilio Fontana. Su 78 presenti, 49 consiglieri hanno votato no, mentre 29 hanno votato a favore. Nel conteggio dei voti di opposizione manca Patrizia Baffi: la consigliera di Italia Viva, confermando la posizione espressa nella sua intervista a TPI, è uscita per non votare un atto considerato inutile, dopo aver denunciato nel suo intervento la “gogna mediatica” alla quale sarebbe stata sottoposta dal centrosinistra. La rottura tra la consigliera di Codogno e il partito di Matteo Renzi sembra ormai inevitabile: alla chiara indicazione fornita da IV nei giorni scorsi fa seguito il commento ... Leggi su tpi

