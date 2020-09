Locatelli Juventus, c’è la prima offerta: contromossa anche dell’Inter (Di martedì 8 settembre 2020) La Juventus fa sul serio per assicurarsi le prestazioni di Manuel Locatelli ma deve battere anche la concorrenza del’Inter. Il Sassuolo pretende una cifra che si aggira sui 25-30 milioni di Euro, ritenuta eccessiva dai dirigenti bianconeri. Questi ultimi sono fermi ad una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di Euro. No secco degli emiliani che, come confermato anche da De Zerbi, ritengono l’ex Milan un calciatore fondamentale nel gioco della squadra. Juventus: battaglia con l’Inter per Locatelli anche l’Inter è fortemente interessata al ragazzo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il d.s Giuseppe Marotta avrebbe provato ad inserire nella trattativa il cartellino di Dalbert. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

