Lo sport italiano ha ignorato l’uccisione di Willy: quanto siamo lontani dall’America (Di martedì 8 settembre 2020) Morto ammazzato, picchiato, massacrato dal branco (anche se per ora gli accusati negano). Morto per una folle giustizia sommaria decretata da chi, in quel momento, ha deciso per la vita di un ragazzo. Era nero, sì che era nero ma a sottolinearlo non siamo noi bensì chi vuole ancora una volta dividere gli uomini dalla pelle. Forse era nero negli occhi di chi lo ammazzava, di chi difende chi l’ha ammazzato, perché diciamolo che è stato un omicidio senza alibi e indigniamoci, ma facciamolo seriamente. Negli Stati Uniti da mesi va avanti una lotta senza precedenti per il rispetto e la giustizia razziale, si sono fermati tutti, si è fermata la giostra miliardaria della Nba, in Italia invece la separazione dei mondi è ancora netta, pericolosamente distinta, fastidiosamente indifferente. Ieri ha giocato la Nazionale ma nessuno si ... Leggi su ilnapolista

Brutta tegola per Nicolò Zaniolo: il gioiellino della Roma, uscito a fine primo tempo nella partita di Nations League fra Italia e Olanda, ha infatti riportato la rottura del legamento crociato del gi ...

