Lo Spallanzani: 'Il virus si riproduce in modo diverse nelle alte e nelle basse vie respiratorie' (Di martedì 8 settembre 2020) Un nuovo studio sul arriva da Roma. Sars-CoV-2 si riproduce in modo diverso nelle alte e nelle basse vie respiratorie. Lo dimostra la ricerca condotta dal team di Maria Rosaria Capobianchi, a capo del ... Leggi su leggo

doradodogent : Bassetti perché continuate a dire che il virus non lho conoscete, lei nel 2003 faceva parte insieme, all'ospedale… - VandaZerbini : RT @CesareSacchetti: I pazienti dello Spallanzani malati non di Covid sono stati abbandonati. Gli infermieri che si fanno le foto in tuta e… - d_essere : RT @CesareSacchetti: I pazienti dello Spallanzani malati non di Covid sono stati abbandonati. Gli infermieri che si fanno le foto in tuta e… - RizziRes : RT @CesareSacchetti: I pazienti dello Spallanzani malati non di Covid sono stati abbandonati. Gli infermieri che si fanno le foto in tuta e… - MurielMuriella : RT @CesareSacchetti: I pazienti dello Spallanzani malati non di Covid sono stati abbandonati. Gli infermieri che si fanno le foto in tuta e… -