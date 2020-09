LIVE –Treviso-Trento 2-0, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 8 settembre 2020) De’Longhi Treviso e Dolomiti Energia Trento si affrontano nella 4° giornata del gruppo D della Supercoppa 2020 di Serie A1. I due fanalini di coda si affrontano a pochi giorni dal match della BLM Group Arena che ha regalato ai bianconeri i primi punti nella rassegna. Al PalaVerde vorrà rilanciarsi Treviso che giocherà tra le mura amiche. L’incontro prenderà il via martedì 8 agosto alle ore 19.00. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA TREVISO-Trento 2-0 1′ – Inizia la partita! Subito Russell a segno per i primi punti di Treviso 18.55 – Buonasera ai lettori di Sportface.it, tutto pronto al PalaVerde per il match della quarta ... Leggi su sportface

