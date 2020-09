LIVE – Tour de France 2020, decima tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di martedì 8 settembre 2020) La DIRETTA scritta della decima tappa del Tour de France 2020, da Le Chateau d’Olèron a Saint-Martin-de-Rè dopo 168,5 chilometri pianeggianti ma quasi interamente lungo la costa atlantica. Una frazione particolare, che collega due isole e che potrebbe essere soggetta a raffiche di vento. Un’insidia già provata dal gruppo pochi giorni fa, con grande battaglia e distacchi dai big. Una tappa tutta da vivere quindi, con Sportface.it che vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza così da non farvi perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 13:45 decima tappa: ORARI, TV E STREAMING L’ALTIMETRIA E IL PERCORSO AGGIORNA LA DIRETTA Leggi su sportface

