L'Italia valuta la quarantena breve per i contagiati da Covid (Di martedì 8 settembre 2020) L’Italia non chiude alla quarantena breve. Toccherà al Comitato tecnico scientifico esprimersi ma poi sarà la politica a fare le sue valutazioni in un momento in cui i dati economici dicono che nel 2020 si arriverà a una perdita di un milione di posti di lavoro. Sulla scia della Francia, il cui consiglio scientifico ha dato il via libera, anche il ministero della Salute è infatti pronto a valutare la possibilità di dimezzare a sette giorni la misura di sicurezza anti contagio per chi è entrato in contatto con una persona positiva al Covid. “Se ci sono evidenze scientifiche, secondo le quali sette giorni di isolamento sono sufficienti, anche noi faremo come la Francia”, si apprende dai vertici del dicastero. E poco dopo anche il ... Leggi su huffingtonpost

