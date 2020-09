Lione, Juninho allontana il Barcellona da Depay: “Possiamo tenerlo” (Di martedì 8 settembre 2020) Con Luis Suarez in partenza, il Barcellona dovrà necessariamente rifondare il proprio reparto avanzato. Sono diversi i profili analizzati dai blaugrana sul mercato. Uno dei più apprezzati è sicuramente Memphis Depay, attaccante olandese trascinatore del Lione. A caldeggiare il suo acquisto è il tecnico dei catalani Ronald Koeman.caption id="attachment 1013953" align="alignnone" width="1024" Depay (getty images)/captionBRACCIO DI FERRONon sarà semplice strappare Depay al Lione. Lo ha fatto capire il direttore sportivo dei francesi, Juninho, ai microfoni di RMC: "Memphis è in una posizione di forza. Se arriva una proposta del Barça, dovremo pensarci. Possiamo tenerlo fino alla fine ma non vorrà prolungare. Possiamo ... Leggi su itasportpress

