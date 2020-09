L'infettivologo Bassetti loda la quarantena corta in Francia: "Ora diranno che sono negazionisti..." (Di martedì 8 settembre 2020) Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, condivide la scelta della Francia di ridurre il periodo di quarantena, ed ironizza con chi in Italia continua a seminare terrore invece di riportare cosa sta realmente accadendo sul fronte dei contagi da Covid. "La Francia cambia la durata della quarantena passando da 14 a 7 giorni - scrive Bassetti su Facebook - affermando che la contagiosità e la carica virale è massima nei primi 5 giorni e poi si abbassa fino a non essere più significativa e quindi i soggetti non sono più contagiosi. Anche i francesi danno ragione al CDC che dice che dopo 10 giorni gli asintomatici non sono più contagiosi. Ora ... Leggi su iltempo

