L’India è il secondo paese al mondo per contagi e le altre notizie sul virus (Di martedì 8 settembre 2020) Quattro milioni di casi in India, campagna di vaccinazione anti influenzale in Francia, allarme in Spagna, i lunghi effetti del covid. L’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale

Ariaribi : RT @Internazionale: L’India è il secondo paese al mondo per contagi e le altre notizie sul virus. - Internazionale : L’India è il secondo paese al mondo per contagi e le altre notizie sul virus. - LadymaurellaM : RT @Don_Lazzara: #India: continua il genocidio silenzioso dei bambini mai nati: Con l’#abortoselettivo, secondo Adf International che ha la… - Isabella26V : RT @ultimenotizie: L’#India è ormai il secondo Paese al mondo per numero di contagi di #Covid19, dietro agli USA. Con 4,2 milioni di positi… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: L’#India è ormai il secondo Paese al mondo per numero di contagi di #Covid19, dietro agli USA. Con 4,2 milioni di positi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’India secondo L’ossessione per la «stabilità macroeconomica» che rischia di affamare l’India Corriere della Sera