Liga, confermate le cinque sostituzioni. 23 i calciatori da poter convocare (Di martedì 8 settembre 2020) La Federcalcio spagnola, come si legge in una nota ufficiale diramata oggi, ha reso noto di aver accolto la proposta dei club per quanto riguarda le cinque sostituzioni e i convocati in vista della Liga e della Segunda División 2020/2021 . Questa la nota della RFEF: “Il Comitato Direttivo della RFEF si è riunito questa mattina con urgenza, su richiesta avanzata dalla LNFP questa mattina, per approvare la modifica del Regolamento di Competizione della Prima e Seconda Divisione A per la Stagione 2020/2021 in relazione al numero massimo di giocatori convocati e alle variazioni massime durante la partita. L’LNFP ha proposto questa mattina queste modifiche alle regole della Prima e Seconda Divisione: Numero massimo di giocatori da poter convocare: 23 giocatori Numero massimo di ... Leggi su alfredopedulla

