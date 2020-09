L’Enac blocca a terra Moonbird, l’aereo di Sea Watch che avvista le imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo – Video (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo il mare, il cielo. Dopo le navi, gli aerei. L’Enac, ente nazionale per l’Aviazione civile, ha notificato il fermo a Moonbird per attività di Search and Rescue (Ricerca e Soccorso) prolungata, dicono. L’aereo, un Cirrus Sr22 che vola per la no profit svizzera Humanitarian Pilote Initiative, in collaborazione con la Ong tedesca Sea Wach, fin qui impegnato in missioni di monitoraggio dell’area del Mediterraneo centrale, tra le rotte migratorie più pericolose al mondo, non può quindi alzarsi in volo da Lampedusa. Con tutto quello che ne consegue: le navi umanitarie, da sole, poco possono in termini di avvistamento di eventuali imbarcazioni in difficoltà. «Il governo italiano ha chiuso i nostri occhi sul Mediterraneo centrale», attacca ... Leggi su open.online

Sotiris79122136 : RT @Open_gol: L’Enac blocca a terra Moonbird, l’aereo di Sea Watch che avvista le imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo - Open_gol : L’Enac blocca a terra Moonbird, l’aereo di Sea Watch che avvista le imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo -

Ultime Notizie dalla rete : L’Enac blocca Alitalia, nel decreto Rilancio spuntano i 3 miliardi per la newco Corriere della Sera