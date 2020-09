Leggete i racconti di Pechino pieghevole e scoprite la Cina contemporanea (Di martedì 8 settembre 2020) La Cina, lo avevamo detto, si sta rivelando la nuova patria della fantascienza. La prova ne sono grandi autori come Cixin Liu (il suo Il problema dei tre corpi ha stregato Obama e diventerà una serie tv per mano di Daniel Benioff e D. B. Weiss, gli sceneggiatori del Trono di spade), Chen Qiufan (Marea tossica) e Han Song (I mattoni della rinascita). L’autrice Hao Jingfang, che vive a Pechino e di lavoro è ricercatrice presso la China Development Research Foundation, è uno dei casi letterari che confermano questa tendenza. Il suo racconto, Pechino pieghevole si era aggiudicato il premio Hugo 2016 (nella categoria Racconto lungo in cui aveva concorso anche Stephen King) rendendola la prima autrice cinese a vincerlo. A distanza di quattro anni, anche noi in Italia, grazie ad ... Leggi su wired

