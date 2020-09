Legge elettorale, ora l’ultima sfida: ecco il mio emendamento per la doppia preferenza di genere (Di martedì 8 settembre 2020) I cittadini hanno subito decenni di scelte sbagliate, tutte sulla loro pelle. Hanno visto assottigliare i loro diritti, smantellare istruzione, sanità, lavoro e questo ha portato ad una progressiva distanza con il mondo della politica. Poi un giorno, una variabile imprevedibile come Beppe Grillo ha innescato uno tsunami e ogni cittadino è diventata goccia e onda e quindi protagonista di un grande moto di cambiamento nel nostro Paese. Così cittadini sconosciuti alle Procure sono entrati nelle istituzioni per colmare il solco tra popolo incensurato e quella politica corrotta che nell’ultimo decennio aveva trasformato in un vanto la collezione di indagini e condanne a suo carico, come è ritornato oggi a fare Matteo Salvini. Ancora oggi sullo scenario politico siamo gli unici che si continuano a tagliare lo stipendio per reinvestirlo in progetti su ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Legge elettorale Referendum, perché la vittoria del sì allontana la nuova legge elettorale Il Sole 24 ORE Intervista. Il sindaco Brivio a fine mandato. “Mi porterò sempre Lecco nel cuore”

LECCO – Sindaco Brivio, dopo due lunghi mandati, tra qualche settimana dovrà passare il testimone al nuovo sindaco che sarà deciso dalle imminenti elezioni. Qual è il suo bilancio di questi 10 anni d ...

Elezioni Giugliano. Intervista al Commissario Prefettizio e presunto voto di scambio, clima avvelenato tra i candidati sindaco

A due settimane dal voto si accende il clima politico. Ad infervorare gli animi dei candidati sindaco sono le dichiarazioni rese dal commissario prefettizio del Comune di Giugliano dott. Umberto Cimmi ...

