L'eco di Black Lives Matter a Venezia con quella storica notte di Miami (Di martedì 8 settembre 2020) L’eco di Black Lives Matter arriva a Venezia con una “lettera d’amore”. Così Regina King, Oscar come miglior attrice non protagonista per “Se la strada potesse parlare”, definisce il suo “One night in Miami”, che segna il suo esordio da regista.Prodotto da Amazon a basso costo, il film è al Lido fuori concorso, ma andrà a Toronto e si propone dichiaratamente come strumento per le battaglie di casa. Tecnicamente trattasi di kammerspiel: una stanza, dialoghi fitti e azione all’osso. È tratto dall’opera teatrale omonima di Kemp Powers- anche co-sceneggiatore – ma fa scalpore perché a dialogare sono quattro icone della cultura Black, Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown, superstar ... Leggi su huffingtonpost

Dopo aver trascorso un lungo periodo in California Jay, uno studente di colore, torna a Washinton D. C, a Q. strett, dai suoi. Con l’intenzione di girare un film va alla ricerca delle sue origini. Il ...

