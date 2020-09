Lecce, saluta Rispoli: il terzino passa al Crotone (Di martedì 8 settembre 2020) Lecce - Andrea Rispoli e il Lecce dividono le loro strade dopo un solo anno insieme: il terzino destro classe 1988, ex Sampdoria , Parma e Palermo , in rosanero dal 2015 al 2019,, saluta i salentini ... Leggi su corrieredellosport

... (e una retrocessione in B), Andrea Rispoli sveste la maglia del Lecce: il terzino destro classe 1988, ex Sampdoria, Parma e Palermo (in rosanero dal 2015 al 2019), saluta i salentini per firmare ...Il Lecce, attraverso un comunicato ufficiale, rende nota la cessione del terzino Andrea Rispoli al Crotone. Ecco di seguito la nota ufficiale del club: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo ...