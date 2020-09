Leader jihadista brucia bandiere svedesi e norvegesi in rappresaglia al rogo del Corano di Malmo (Video) (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set – Le bandiere di Svezia e Norvegia calpestate e bruciate da un Leader musulmano mentre afferma che «Allah è il signore del mondo». La scena, immortalata in un Video diffuso in rete e divenuto immediatamente virale, vorrebbe essere una risposta alle provocazioni dei nazionalisti svedesi e norvegesi delle ultime settimane, riferendosi a due in particolare: il rogo del Corano a Malmo (Svezia) a cui sono seguiti i disordini avvenuti il 30 agosto nella no-go zone periferica di Rosengrad, messa a ferro e a fuoco dagli immigrati di religione islamica indignati; e la manifestazione anti-islam in Norvegia, dove alcuni partecipanti hanno strappato una copia del Corano. Nel ... Leggi su ilprimatonazionale

luca_p74 : RT @noitre32: Leader jihadista brucia bandiere svedesi e norvegesi in rappresaglia al rogo del Corano di Malmo (Video) - Stefania_1972 : RT @IlPrimatoN: Al rogo del Corano sono seguiti i disordini avvenuti il 30 agosto nella no-go zone periferica di Rosengrad, messa a ferro e… - mariorisaliti1 : RT @noitre32: Leader jihadista brucia bandiere svedesi e norvegesi in rappresaglia al rogo del Corano di Malmo (Video) - noitre32 : Leader jihadista brucia bandiere svedesi e norvegesi in rappresaglia al rogo del Corano di Malmo (Video)… - morettweet : RT @IlPrimatoN: Al rogo del Corano sono seguiti i disordini avvenuti il 30 agosto nella no-go zone periferica di Rosengrad, messa a ferro e… -

Ultime Notizie dalla rete : Leader jihadista Leader jihadista brucia bandiere svedesi e norvegesi in rappresaglia al rogo del Corano di Malmo (Video) Il Primato Nazionale Due militari accoltellati a Sousse, l’Isis rivendica

«Una pattuglia di due ufficiali della Guardia nazionale è stata vittima di un attacco all’arma bianca a Sousse. Uno di loro è morto e l’altro ferito, è ricoverato in ospedale», ha detto Houcem Eddine ...

Jolo, doppio attentato esplosivo: 15 uccisi; 75 feriti

I militari sospettano che la doppia esplosione sia opera del gruppo jihadista Abu Sayaf, legato allo Stato islamico. Lo scorso anno un attentatore suicida si è fatto esplodere nella cattedrale cittadi ...

«Una pattuglia di due ufficiali della Guardia nazionale è stata vittima di un attacco all’arma bianca a Sousse. Uno di loro è morto e l’altro ferito, è ricoverato in ospedale», ha detto Houcem Eddine ...I militari sospettano che la doppia esplosione sia opera del gruppo jihadista Abu Sayaf, legato allo Stato islamico. Lo scorso anno un attentatore suicida si è fatto esplodere nella cattedrale cittadi ...