Dall'assedio di Srebrenica nel 1995 a Eleanor Marx, dalla forza della musica classica indiana a un insolito western di passione omosessuale, la Mostra del cinema mette in primo piano storie di resistenza al femminile non solo.

Le donne al centro della Mostra del cinema di Venezia

Il covid-19 e le misure di prevenzione messe in atto per contenerlo non hanno impedito a Venezia 77 di rubare a Locarno il primato di selezioni che danno centralità a titoli sulla questione femminile.

