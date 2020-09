Lavoro, Bonomi: “Coniugare salario a produttività. Avanti con Patto Fabbrica” (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – Per i sindacati c’è al primo posto il rinnovo dei contratti, Confindustria punta sul salario di produttività. Si è svolto ieri, nella sede degli imprenditori in viale dell’Astronomia, il primo incontro dopo l’elezione del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e i leader di Cgil, Cisl e Uil. Nuovi ammortizzatori, politiche attive del Lavoro, ruolo agenzie per il Lavoro, contratti come da intese 2018, criteri seri di rappresentanza, trattamento economico minimo, salario di produttività, più formazione e welfare. Questi i temi messi sul tavolo da Bonomi che con questo incontro ha voluto lanciare “un segnale al Paese e alla politica” per dare la spinta necessaria per ripartire. “Non abbiamo ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : #Fisco, Bonomi: 'La tassazione non può gravare solo su lavoro. Bisogna avere il coraggio di guardare anche ad altri… - nicolaricci_na : RT @cgilnazionale: Conclusione positiva nel primo tavolo tra i sindacati e la nuova @Confindustria targata Bonomi. Si va verso lo sblocco d… - antonioamantini : RT @cgilnazionale: Conclusione positiva nel primo tavolo tra i sindacati e la nuova @Confindustria targata Bonomi. Si va verso lo sblocco d… - cgil_fp : RT @cgilnazionale: Conclusione positiva nel primo tavolo tra i sindacati e la nuova @Confindustria targata Bonomi. Si va verso lo sblocco d… - fefebaraonda : RT @K_a_t_i_a_M: Inizia«stagione dei doveri e sacrifici per tutti» E no, è già iniziata per i lavoratori Da quando si muore sul posto di la… -