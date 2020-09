Lavori d'aula, 5,: "Valorizzazione 'Fioritura di Castelluccio di Norcia" come evento internazionale e identitario dell'Umbria" " approvata ... (Di martedì 8 settembre 2020) Colgo il segno di condivisione, ma leggo nell'emendamento un leggero disimpegno. Però le premesse ci sono e confidiamo nella Giunta che nei prossimi bilanci troveremo le risorse necessarie per ben ... Leggi su umbrianotizieweb

SenatoStampa : #OpenSenato. E' online il nuovo calendario dei lavori dell'Aula fino al 24 settembre??? - FMCastaldo : Il normale calendario dei lavori d'aula è stato messo a dura prova dall'emergenza #covid. Si è deciso, con la fiduc… - CletoEstense : RT @SenatoStampa: #OpenSenato. E' online il nuovo calendario dei lavori dell'Aula fino al 24 settembre??? - AA311922 : RT @SenatoStampa: #OpenSenato. E' online il nuovo calendario dei lavori dell'Aula fino al 24 settembre??? - ArturoH54945366 : RT @SenatoStampa: #OpenSenato. E' online il nuovo calendario dei lavori dell'Aula fino al 24 settembre??? -

Ultime Notizie dalla rete : Lavori aula

Umbria Notizie Web

Slitterà, forse, di dieci giorni, per motivi organizzativi, dal 14 al 24 settembre, la riapertura delle scuole di competenza del comune di Cassino. La decisione è maturata ieri mattina, dopo la richie ...Sei giorni all’alba. Un po’ come avveniva nel conto alla rovescia per la fine del servizio militare. L’alba stavolta è il rientro a scuola in presenza, un evento lungamente atteso e ora sotto certi as ...