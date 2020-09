Laura Massaro: “Denunciare la violenza vuol dire perdere i figli” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – “Ho visto sul web che la tutrice che e’ stata nominata per mio figlio fa corsi di formazione per le Forze dell’ordine per accogliere adeguatamente le denunce di donne che hanno subito violenza. Eppure sembra il terzo avvocato di controparte piu’ che il ‘tutore’. Sono stata totalmente estromessa dalla vita di mio figlio, sono vessata in ogni modo. Stanno cercando di farmi perdere anche il lavoro, mettendomi appuntamenti in orari lavorativi, magari dall’altra parte di Roma. Mio figlio viene utilizzato come arma di vessazione. Per questo oggi alle donne dico: se denunciate violenza perdete i figli. Le CTU vengono istituite per togliere i figli. Abbiamo centinaia di segnalazioni al Comitato di questo tipo. Se una donna subisce violenza si deve far carico di costringere i figli a frequentare il padre”. E’ la conclusione della conferenza stampa che si e’ tenuta questa mattina alla Camera dei deputati, affidata alla diretta testimonianza di Laura Massaro, mamma coraggio accusata di alienazione parentale che continua a vivere, e insieme a lei i suoi genitori e il figlio di dieci anni, nell’incubo di un prelevamento del bambino – che soffre anche di una patologia autoimmune ipertensiva – chiesto ripetutamente dal padre. Leggi su dire

