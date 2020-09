L'Atalanta potrà giocare le partite della prossima Champions a Bergamo (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - L'Atalanta giocherà le gare casalinghe della prossima Champions League a Bergamo e non sarà più ospite di San Siro, a Milano, come è avvenuto nella passata edizione. Il via libera per il Gewiss Stadium è stato dato dalla Uefa dopo due giorni di approfonditi controlli. "L'ispezione ha evidenziato la necessità di eseguire ulteriori lavori di adeguamento che verranno realizzati nelle prossime settimane - si legge in una nota del club orobico -. A seguito di queste opere l'Atalanta potrà giocare al Gewiss Stadium le gare di Uefa Champions League della stagione 2020-2021". Per il presidente, Antonio Percassi, "è un altro ... Leggi su agi

