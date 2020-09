L'Atalanta giocherà la Champions a Bergamo: ok dell'Uefa (Di martedì 8 settembre 2020) L'Atalanta potrà finalmente giocare nel suo nuovo stadio in Champions League. È arrivato l'ok dell'Uefa, come ha comunicato la società nerazzurra dopo il sopralluogo nell'impianto dei funzionari di ... Leggi su gazzetta

