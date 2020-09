L’Atalanta esulta: basta “San Siro”, il “Gewiss Stadium” ospiterà le partite in Champions della Dea (Di martedì 8 settembre 2020) L’Atalanta giocherà la prossima Champions League tra le mura del suo impianto, il “Gewiss Stadium” e non più a “San Siro”. Infatti l’ispezione durata due giorni da parte della commissione inviata dal UEFA ha avuto esito positivo. Segue il comunicato della società bergamasca: “La Società comunica che la visita di due giorni al Gewiss Stadium da parte della commissione UEFA ha avuto esito positivo. L’ispezione ha evidenziato la necessità di eseguire ulteriori lavori di adeguamento che verranno realizzati nelle prossime settimane, a seguito di queste opere l’Atalanta potrà giocare al Gewiss Stadium le gare di UEFA Champions League della stagione 2020-2021“. Il sopralluogo al ... Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : Uefa, sopralluoghi ok al Gewiss Stadium: l'#Atalanta può giocarci in Champions: I controlli della commissione europ… - serronero17 : RT @Ruttosporc: Una squadra usa una istituzione come una regione per avere il vantaggio di poter giocare col pubblico, contro le altre 19 c… - TommasoChimenti : RT @Ruttosporc: Una squadra usa una istituzione come una regione per avere il vantaggio di poter giocare col pubblico, contro le altre 19 c… - Vincenzogalli1 : RT @Ruttosporc: Una squadra usa una istituzione come una regione per avere il vantaggio di poter giocare col pubblico, contro le altre 19 c… - internato1960 : RT @Ruttosporc: Una squadra usa una istituzione come una regione per avere il vantaggio di poter giocare col pubblico, contro le altre 19 c… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta esulta VIDEO - Rizzitelli replica il gol nel derby del 1991 ed esulta: "E andiamo!" Il Romanista