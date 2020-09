Lamorgese: "Le imprese chiedono aiuto alle mafie". Saviano: "L'avevo gridato, ma dalla politica solo silenzio" (Di martedì 8 settembre 2020) La denuncia del ministro dell'Interno: "Si cerca di far fuori la concorrenza con capitali criminali". Lo scrittore: "avevo spiegato di come siano spesso i commercialisti a fare da cerniera" Leggi su repubblica

La pandemia, un affare per le mafie. Non solo per l'assalto ai soldi pubblici, ma anche perché ora imprese e aziende chiedono aiuto alle organizzazioni criminali. A dirlo sono i primi risultati del mo ...AGI - "Ci sono imprenditori che cercano di far fuori la concorrenza appoggiandosi ai capitali mafiosi". L'allarme lo lancia la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ospite alla festa nazionale del ...