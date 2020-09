L’amico che Willy voleva difendere: ” Un pugno in testa lo ha ucciso” (Di martedì 8 settembre 2020) Si chiama Federico il giovane che Willy ha difeso la sera del 5 settembre. La sua testimonianza è drammatica. Gli investigatori e i magistrati sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dei fatti di sangue di Colleferro risalenti al 5 settembre dove un giovane di nome Willy Monteiro, appena 21enne, ha pagato con la … L'articolo L’amico che Willy voleva difendere: ” Un pugno in testa lo ha ucciso” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Antonio_Tajani : Ho sentito al telefono @berlusconi. È determinato e mi ha riempito di consigli per la campagna elettorale. Sono fel… - fanpage : #WillyMonteiro, parla Federico, l'amico che ha provato a difendere trovando la morte - Corriere : Ripensa alla notte fra sabato e domenica? «Continuamente, ma in realtà mi sforzo di non farlo». Willy è intervenut… - j_pamyy : Il problema non è conoscere kanye west. Ma l’associare necessariamente una persona straniera ad un immigrato povero… - melannas : RT @ispettore_todd: @FabioFranchi1 Beh il prof Alfeo Sassaroli è un luminare della asintomatologia. È uno di quelli che ha sperimentato per… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amico che Willy Monteiro Duarte, Federico Zurma: «Mi ha salvato dai picchiatori» Corriere della Sera