L’allarme dei pediatri: “Le gestanti bevono birra, in Italia 25mila bambini con la Sindrome feto alcolica” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – Neanche un bicchiere di birra o un amaro possono essere tollerati in gravidanza. Molte donne, pero’, non lo sanno perche’ non hanno ben chiaro cosa sia alcolico e cosa no. E’ un problema di mancanza di consapevolezza e informazione. Prova ne e’ un’indagine condotta qualche tempo fa nei consultori del Lazio da Maria Pia Graziani, responsabile della formazione della Confederazione italiana pediatri (Cipe), che ha messo in evidenza come tante gestanti non considerino la birra un alcolico e continuino a berla anche in gravidanza. Ma questo comportamento e’ un pericolo “gravissimo per il futuro nascituro- spiegava la pediatra commentando l’indagine- poiche’ l’alcol non viene metabolizzato dall’embrione e questo gli causa dei danni al livello morfologico e cognitivo. Danni cronici non curabili”. Inoltre Graziani aveva rilevato che “tra le donne in eta’ feconda aumentano i comportamenti a rischio come il binge drinking (abbuffata alcolica). Su 67 donne in gestazione che bevono almeno una avra’ un bambino affetto da sindrome FETO alcolica (Fasd, dall’inglese Fetal Alcohol Spectrum Disorders, ndr)”. Leggi su dire

