L’agroalimentare italiano vale 538 miliardi di euro (Di martedì 8 settembre 2020) Cresce il peso della filiera Wine&Food italiana, primatista a livello europeo in quanto a Denominazioni di Origine riconosciute. L’agroalimentare è l’unico settore capace di resistere a un’emergenza che ha fatto crollare i fatturati di tutti gli altri comparti del Made in Italy. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione del Cibus Forum, dalla quale emerge che, con 538 miliardi di valore, la filiera agroalimentare è diventata la prima ricchezza del Paese. “Quella agroalimentare – evidenzia la Coldiretti – è una realtà allargata dai campi agli scaffali che garantisce 3,8 milioni di posti di lavoro e vale il 25% del Pil grazie all’attività, tra gli altri, di 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila ... Leggi su vinonews24

renzorelli : @Stfn_Mrtz @CiccioIlBrillo @GiampaoloGalli @JohnHCochrane @CarloAmenta1 @CarloStagnaro @seresileoni Ma che dice...… - StanFabbrino : RT @StanFabbrino: @gsantambrogio1 @mgasbarrino @masluce Si continua a pensare che l'agroalimentare italiano sia fatto dalle multinazionali.… - StanFabbrino : @gsantambrogio1 @mgasbarrino @masluce Si continua a pensare che l'agroalimentare italiano sia fatto dalle multinazi… - efa_news : Cibus. 'un forum permanente per rilanciare l'agroalimentare italiano' Giansanti: che sia di confronto per tutta la… - TozziCristiana : RT @PecoraroScanio: @PecoraroScanio a @CibusParma 2020: “L’AGROALIMENTARE ITALIANO SIA LEADER ANCHE IN SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE”. https:… -

Ultime Notizie dalla rete : L’agroalimentare italiano Coldiretti: «Bonus a chi compra italiano eviterà crack da 34 miliardi» Corriere della Sera