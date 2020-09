L’accordo storico che potrebbe porre fine alla legge islamica in Sudan (Di martedì 8 settembre 2020) Sudan: siglato l’accordo che potrebbe porre fine alla Sharia, la legge islamica Uno storico accordo raggiunto la scorsa settimana potrebbe portare il Sudan ad abbandonare la legge islamica, principio guida della costituzione da decenni. Una dichiarazione firmata ad Addis Abeba dal primo ministro Sudanese Abdalla Hamdok e da Abdel Aziz al-Hilu, a capo del Movimento di liberazione del popolo del Sudan – Nord (SPLM-N), include l’impegno a basare la nuova costituzione sul principio della “separazione tra religione e stato senza il quale deve essere rispettato il diritto all’autodeterminazione”, riporta ... Leggi su tpi

